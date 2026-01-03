CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Çakır, 3 Ocak'ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü törenlerine katıldıktan sonra Akdeniz ilçesindeki Mersinli Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve üyeleriyle bir araya gelen Çakır, AK Parti'ye geçeceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Çakır, '7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız' dedi.

AK Parti'yi tercih etmesinin nedenlerine de değinen Çakır, 'AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında' ifadelerini kullandı. Çakır, AK Parti'nin süper milli otoyollar gibi birçok hizmeti hayata geçirdiğine vurgu yaparak, milletin birlik, kardeşlik ve barışı için her şeyi yerine getirdiğini söyledi.

Çakır, AK Parti'ye geçme kararı almadan önce vatandaşlara danıştığını da belirterek, 'Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben' dedi.

Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçişinin, 7 Ocak'ta düzenlenecek grup toplantısında resmiyet kazanacağı kaydedildi.

