“Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz”

Önümüzdeki seçimde birçok yeni seçmen olacak. Ne zaman yapıldığına göre 5.5 - 6 milyon genç seçmen olacak. Genç seçmenler yerel seçimlerde bu yasakçı zihniyete dersini vermişti. Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunlara yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı, iktidardan engellemesi gerekiyor, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz, bir daha kimse Instagram’ı, Twitter’ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin Instagram’a getirilen erişim engeline ilişkin sorusu üzerine, “Instagram konusunda bir küresel saçmalık bir de ulusal saçmalık yaşanıyor” dedi. Özel, şunları kaydetti:

“Tamamen yanlış kararlar”

“Küresel saçmalık, ‘Meta’ denen Instagram ve Facebook’un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlardan dolayı o paylaşımlara kısıtlama getirmesidir. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram‘ın tamamen kapatılmasıdır. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir tarafı yok. Bu tip bir hizmet sağlayıcısının, böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı, her fikir özgürce ve kısıtlanmadan, suç içermedikçe sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan Meta da yanlış yapıyor ama bunu görüp buna misilleme yapmak Instagram‘a, dünya kadar insan oradan haberleşiyor, oradan ticaret yapıyor, oradan sipariş veriyor. Dünya kadar genç Türkiye’de Instagram’ı kullanıyor ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık ve yanlış. Bu kararı hangi kafa, nasıl alıyor? Mesela bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz, bu karara hangi yargı merciinde nasıl itiraz edilecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez, sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağdışı insanlar.”

“Yasakçı zihniyet”

“Ben bütün gençlere şunu hatırlatmak istiyorum, bugün Türkiye’yi yönetenler canları istediğinde iki gün, üç gün Instagram’ı kapatabiliyorlar. Mesela çok başvurduğunuz Wikipedia‘yı hiçbir sebep yokken yıllarca kapalı tuttular. Böyle bir zihniyet yönetiyor Türkiye’yi. Bu yasakçı zihniyetten Türkiye’yi gençlerin oyları kurtaracak. Önümüzdeki seçimde birçok yeni seçmen olacak. Ne zaman yapıldığına göre 5.5 - 6 milyon genç seçmen olacak. Bu sefer o genç seçmenler yerel seçimlerde bu yasakçı zihniyete dersini vermişti. Genel seçimlerde de hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bir daha Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimine hiç yasak gelmeyecek. Bunlara yasak gelmemesi için gençlerin bugünkü iktidarı, iktidardan engellemesi gerekiyor, yasaklaması gerekiyor. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz, bir daha kimse Instagram’ı, Twitter’ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek.”

“Yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor”

Özel, Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesine erişilememesine ilişkin soru üzerine ise, “Anayasa Mahkemesi, partimizin başvurusuyla, altında benim de imzam olan başvurumuzla İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini tarif eden, sınırlarını çizen ve yapabileceklerini söyleyen üç maddeyi, ikisini ikiye karşı, birisini de üçe karşı, geri kalan üyelerin oyuyla iptal etti. Zaten bunu söylüyorduk, ‘İletişim Başkanlığı sansürün başkanlığı olamaz’ diyorduk. ‘İletişim başka bir şey, sansür başka bir şey’ diyorduk ama onlar o kanunu yaptılar. Ben de o gün Meclis’te demiştim ki ‘Göreceksiniz, bunu Anayasa Mahkemesine götüreceğiz ve iptal edilecek.’ Bugün iptal edildi. İptal edilmesini duyuran Twitter paylaşımı kondu, birkaç dakika sonra tweet silindi ardından da AYM’nin sitesine erişim engellendi. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır ve bu millet için, millet adına verilen kararlardır. Tutuyorlar bu kararın önce tweetini kaldırıyorlar, sonra erişimini engelliyorlar. Tam bugün yaşananlar bizim ne kadar haklı, Anayasa Mahkemesi’nin kararının ne kadar doğru, İletişim Başkanlığı’nın da ne kadar gözü dönmüş olduğunu gösteriyor. Çıkarılan kanunlarla İletişim Başkanlığı adeta hiçbir demokratik ülkede ve hiçbir kanunla kurulmuş kurumda olmaması gereken yetkileri kullanıyor. Bunun adı sansürcülüktür, bunun adı baskıdır, bunu yapamazlar. Yapamayacaklarını hakimler söylüyor, ona da erişim engeli getiriyorlar” ifadesini kullandı.

“Sandıktan başka çare yok”

Özel, “Bu hakimler kim? Tamamına yakını hatta bir üye hariç tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış hakimlerdir. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ın adaletine güvendiği hakimlerdir. Biz eleştirebiliriz, biz tartışabiliriz ama Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bunlar bu göreve atanabilecek en iyi hakim’ diyerek, hatta sonuncusunu malum, dura düşüne üç ayda, dört ayda atadılar. Her bir hakimi kendileri atıyorlar. O hakimler diyor ki, ‘Yanlış yapıyorsunuz.’ O hakimlerin kararlarına da uymuyorlar, saygı duymuyorlar veya işte böyle saçmalıklarla üstüne gitmeye çalışıyor. O site de açılır, o karar da uygulanır. Ama bunların hepsinden birden kurtulmanın bir tane yolu var. Artık sandıktan başka çare yok. Bunları gençler, bunları demokratlar, bunları bu ülkenin artık hukuka saygılı bütün insanları seçimde bir daha gelmemek üzere geri gönderecekler. Başka çaresi kalmadı bu işin” diye konuştu

Kaynak : PHA