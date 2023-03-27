Aynı yerde bir dakika durmayan, yüzünden gülümsemesi eksilmeyen küçük bir komşum vardı. Adı

Elif... Çağla gibi yeşil gözleri ile gözlerinize bakar, sürekli anlatacak bir şeyler bulurdu.

Annesi ile bize oturmaya geldikleri bir gün, "Canım sıkılıyor benim," dediğinde, "Hasan abin sana

çizgi film açsın," diyerek benim bulunduğum odaya göndermişti annem. Pencerenin önünde

oturuyordum. Geldi, çizgi filmi açtım. Lakin bir dakika bakmadan yanıma yaklaştı. Koltuğun

kenarına çıkıp ellerini kalorifer peteğine dayadı, "Nereye bakıyorsun?" dedi. "Öyle dışarıya

bakıyorum," diye cevap verdim ve hemen ardından, "Canın mı sıkılıyor?" diyerek ikinci sorusunu

sordu. Belli ki çizgi filme bakma niyeti yoktu, konuşmak istiyordu ve yapacağımız sohbetin konusu

belli olsun diye, "Evet, canım çok sıkılıyor," dedim. Biraz düşündü, "Dışarıya çık o zaman, beni

ablam çıkarıyor," dedi gülümseyerek. "Hava soğuk, ben çıkamam," dediğimde yine duraksadı. ve

koltuktan yere atladı, "Bize gel," dedi. "Kim kaldıracak beni?.." soruma cevabı hazırdı: "Babam var,

abim var... Kaldırırlar seni... Hem karate biliyorum ben, sana bir şey diyen varsa onları da döverim,"

diyerek zıplamaya başladı.

Bu küçük kızın, benim can sıkıntım için çözüm yolu araması ve sonunda beni kötü insanlardan bile

koruyabileceğini söylemesi dudaklarımda kalıcı bir tebessüm bırakmıştı. Çünkü karşınızda böyle

bir cimcime varken gülümsememenize imkan yoktu.

İki yıl önce, aramızda iki apartmanın bulunduğu başka bir apartmana taşındılar. Elif, orada iki yaş

daha büyüdü ve hep aynı kalacağı yaşa ulaştı. Çünkü bu dünyada yattığı son uykusundan bir daha

uyanamadı. 6 Şubat 2023, saat 04:17'de annesi, abisi ve ablasıyla Arı Apartmanı'nın enkazı altında

kaldı. Arama kurtarma zamanında gerçekleşmedi. Günler sonra enkaz altındaki insanlardan, "Biz

yaşıyoruz!" diye mesaj geldi. Umutlandık, lakin olmadı. Tanıdığımız ve sevdiğimiz birçok insan ile

birlikte aramızdan ayrıldı.

Senin gülen yüzünü hiç unutmayacağım çağla gözlü melek!