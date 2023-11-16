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Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) aracılığı ile evde bakım hizmeti için eğitim taleplerini değerlendiren GBB, bu proje ile bakıma ihtiyaç duyan kişilerin konuda uzman kişilerce bakım görerek hayat standartlarının iyileştirilmesini hedefliyor.

GBB’nin Evinize Sağlık projesi bakım ihtiyacı olan ve evinden çıkamayan kişilerin ikamet ettikleri yerlerde özel olarak kişisel bakımlarını karşılayarak hayat standartlarını korumaya yardım edecek kişilerin uzmanlaşmasına yardımcı oluyor. Kursiyerler hasta, bakıma muhtaç ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde bireylere yardımcı olarak onların günlük yaşam koşullarını desteklemek için özel eğitimler almaya devam ediyor. Öz bakım programına katılan kişiler, bakım ihtiyacı olan bireylerin tıbbi, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam kalitelerini arttırmak konusunda özel olarak eğitiliyor. Program dahilinde kursiyerlerle, destek verilecek kişi ile iletişim, ihtiyacın tespiti, kişisel bakım eğitimi, psikolojik destek gibi konularda detaylı olarak yaklaşık 3 ay boyunca eğitimler sürdürülüyor. GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ait Görüşme Çözümleme ve Değerlendirme birimi ve GASMEK iş birliğinde yürütülen projenin eğitim programı sonrasında başarılı olan kursiyerle, bakım ihtiyacı duyan kişiler buluşturularak kursiyerlerin istihdamına da olanak sağlanıyor.

Evde bakım hizmeti almak isteyen vatandaşların uygun koşullarda profesyonel kişiler tarafından destek alabilmeleri için 0342 909 27 27 iletişim hattından 8060 veya 8061 dahili numaralarına ulaşması gerekiyor.



Kaynak : PHA