“İnlerine Girmeye Devam!”
MSB, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait mühimmat ve silah depolarının ele geçirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi. Teröristlerin inlerini tek tek temizlemeye, bölgedeki tehdidi ortadan kaldırmaya kararlılıkla devam ediyoruz."
Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat Listesi
Bölgede yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen mühimmat ve teçhizat şu şekilde açıklandı:
Piyade Tüfekleri ve Makinalı Silahlar
10 adet AK-47 piyade tüfeği
2 adet M-16 piyade tüfeği
1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek
7 adet AT-4 tanksavar silahı
1 adet RPG-7 roketatar
Patlayıcılar ve Bombalar
60 adet misket tipi el bombası
3 adet RPG-7 tanksavar mühimmatı
30 bağ bombaatar mühimmatı
20 adet plastik patlayıcı
15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği
5 kutu barut
Çok sayıda elektrikli fünye
Mühimmat ve Cephane
286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı
5.000 adet 7.62 mm mühimmatı
10.000 adet 5.56 mm mühimmatı
15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı
6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı
60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı
2 adet RPG-7 roketatar başlığı
40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği
Çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu
Teknik ve İstihbarat Ekipmanları
5 adet sabit merkez telsizi
1 adet kamera
1 adet lazer mesafe ölçer
2 adet el dürbünü
2 adet Dragunov dürbünü
1 adet Doçka mühimmat doldurucusu
1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu
Diğer Malzemeler
Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması
4 adet termal şemsiye
Operasyonlar Kararlılıkla Devam Ediyor
MSB yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Yapılan açıklamada, teröristlerin saklanmak için kullandığı sığınakların, silah depolarının ve mühimmat stoklarının tek tek tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Bakanlık yetkilileri, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerine göz açtırmamak adına Pençe-Kilit Operasyonu’nun başarıyla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak : PHA