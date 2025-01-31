“İnlerine Girmeye Devam!”

MSB, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait mühimmat ve silah depolarının ele geçirildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi. Teröristlerin inlerini tek tek temizlemeye, bölgedeki tehdidi ortadan kaldırmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat Listesi

Bölgede yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen mühimmat ve teçhizat şu şekilde açıklandı:

Piyade Tüfekleri ve Makinalı Silahlar

10 adet AK-47 piyade tüfeği

2 adet M-16 piyade tüfeği

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek

7 adet AT-4 tanksavar silahı

1 adet RPG-7 roketatar

Patlayıcılar ve Bombalar

60 adet misket tipi el bombası

3 adet RPG-7 tanksavar mühimmatı

30 bağ bombaatar mühimmatı

20 adet plastik patlayıcı

15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği

5 kutu barut

Çok sayıda elektrikli fünye

Mühimmat ve Cephane

286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı

5.000 adet 7.62 mm mühimmatı

10.000 adet 5.56 mm mühimmatı

15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı

6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı

60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı

2 adet RPG-7 roketatar başlığı

40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği

Çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu

Teknik ve İstihbarat Ekipmanları

5 adet sabit merkez telsizi

1 adet kamera

1 adet lazer mesafe ölçer

2 adet el dürbünü

2 adet Dragunov dürbünü

1 adet Doçka mühimmat doldurucusu

1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu

Diğer Malzemeler

Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması

4 adet termal şemsiye

Operasyonlar Kararlılıkla Devam Ediyor

MSB yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Yapılan açıklamada, teröristlerin saklanmak için kullandığı sığınakların, silah depolarının ve mühimmat stoklarının tek tek tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerine göz açtırmamak adına Pençe-Kilit Operasyonu’nun başarıyla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA