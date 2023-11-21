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Bir yıllık planlanan eğitimlerin altıncısında SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, hastane personeli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları, Yavuzeli İlçesinde anne ve anne adayları bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Eğitimcilerinden Uzm. Dr. Ayşe Meltem Ergen, Hemşire Kadriye Özdemir ve Hemşire Duygu Akşahin tarafından gebeliğe hazırlık, riskli gebelikler, dikkat edilmesi gereken konular, doğum öncesi izlemler ve bakım, doğum ve lohusalık süreci, bebek izlemleri ve dikkat edilecek konular, yenidoğan tarama programı, anne ve bebek sağlığı, anne sütü ve önemi, üreme sağlığı ile akılcı ilaç kullanımı, afetlerde kadın üreme sağlığı konularında bilgiler verildi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı eğitim programı anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak : PHA