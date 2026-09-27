Adıyaman'ın Besni ilçesinde Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Besni Belediyesi tarafından, hayırsever Erdemoğlu Ailesi'nin katkılarıyla ilçeye kazandırılan Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi, Besni'nin zengin mutfak kültürünün tanıtılması ve yöresel lezzetlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hizmet verecek.

Gastronomi Merkezinde Besni'ye özgü geleneksel yemeklerin tanıtılması, yöresel lezzetlerin korunması ve ilçenin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Besni'nin kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sunacak merkezin, ilçenin gastronomi alanındaki tanıtımına da destek olması bekleniyor.

Ali Erdemoğlu Gastronomi Merkezi'nin ilçenin geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, 'Besni'mizin zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bu merkez sayesinde ilçemizin yöresel yemeklerinin ve geleneksel lezzetlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağına inanıyorum. Merkezin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Besni Belediyesine, hayırsever Erdemoğlu Ailesi'ne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gastronomi merkezimizin Besni'mize hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.