Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ve ilçelerinde için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından ilçede başlayan kar yağışın ardından kapanan yol ve caddeler ekipler tarafından temizleniyor.

Besni Belediye ekipleri tarafından vatandaşların rahat yürümeleri amacıyla ilçede kaldırım üzerinde biriken karlar temizleniyor. Ekipler aynı zamanda ana arterlerde biriken karları temizleyerek sürücülerin zorluk çekmeden ilerlemesini sağlıyor.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ise kar temizleme çalışmalarını sahada denetleyerek vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını karşılanması noktasında yardımcı oluyor.

Vatandaşları uyaran Başkan Emre," Kıymetli Hemşehrilerimiz; İlçemizde başlayan yoğun kar yağışı ile yollarda oluşabilecek aksaklıklar için ekiplerimiz aktif olarak sahada olacak. Bu zorlu hava koşulları içinde lütfen gerekmedikçe trafiğe çıkmayalım, aksi durumda araçlarımıza kış lastiği ve zincir takalım."dedi.

