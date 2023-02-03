Besni'ye bağlı Sayören köyünde Bekir Karademir'in gebe koyunu çift başlı koyun doğurdu. Tek beyinli çift başlı koyunun, çift ağzı, dört gözü ve beş ayağı bulunan koyun hayatını kaybetti.

Hayvanın tek beyinli ve çift çene yapısına sahip olduğunu belirten Güneydoğu Veteriner Hekim Müslüm Arslan, bu tür vakaların çok ender görüldüğünü belirtti.

Arslan, "Diprossus adı verilen bir hastalık, çok nadir görülen bir anomali. Aynı beyin içinde, farklı iki ağız yapısı oluşmakta. Bunların nedenleri arasında viral hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, parazitsel hastalıklar ve genetik kökenli olabilir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Yaşama şansı çok düşük. Boyun çift başı taşıyamadığı için dengeyi sağlayamıyor, ayakta duramıyor" diye konuştu.