Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı İzollu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Muhammed Özalp, okuma yazmayı öğrenen 1'inci sınıf öğrencileri için 'Artık Okuyorum' etkinliği düzenledi. Yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, okuma yazmayı öğrenen öğrencilere madalya takıldı, pasta kesilerek başarıları kutlandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Daha önce de çeşitli sosyal ve eğitsel etkinliklere imza atan öğretmen Muhammed Özalp'in, öğrenciler tarafından sevilen bir eğitimci olduğu ifade edildi. Eğitim çalışmalarının yanı sıra Bölgesel Amatör Liglerde hakemlik de yapan Özalp'in, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Veliler, çocukların özgüvenini artıran ve okumaya teşvik eden bu anlamlı etkinlik dolayısıyla öğretmen Muhammed Özalp'e teşekkür etti.

