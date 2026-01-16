İçişleri Bakanlığı'nın 16 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararıyla, aralarında eski Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in de bulunduğu 16 mülki idare amiri Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi.

Atamalar, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği, mülki idare kariyerinde üst düzey bir sınıfı temsil ediyor. Bu sınıfa terfi eden mülki idare amirleri, mesleki kıdem, görev başarıları ve liyakat kriterleri çerçevesinde değerlendiriliyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar listesinde, farklı illerde görev yapan mülki idare amirlerinin de birinci sınıfa yükseltildiği belirtildi. Terfi alan isimlerin yeni görev ve sorumlulukları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terfi işlemlerinin mülki idare amirlerinin kariyer gelişimi ve hizmet sürekliliği açısından önemi vurgulandı. Görev alanı genişleyen birinci sınıf mülki idare amirleri, illerde ve merkez teşkilatlarında üst düzey yönetim sorumluluklarını yürütecek.

