Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, mahalle sakinlerinin tepkisi ve konu hakkında yaptığı açıklamada; “Mahallemizin en güzel yerlerinden biri olan yeşil alanda bu uygulamanın yapılmasına izin verilmesi belediye adına utanç verici bir gelişmedir. Yıllardan beri hizmet konusunda eksik kalan belediyemiz yeni başkan ve dönemde mahallelinin dört gözle beklediği yeşil alanda park yapılması beklenirken, belediyenin burayı insan sağlığını tehdit eden baz istasyonu olarak bir şirkete kiraya vermesi utanç verici bir durumdur. Mahallem adına soruyorum başkana bu istasyon başkanın evinin önünde yapılsaydı acaba yine de izin verir miydi? Şimdi burada yaşayan insanlar baz istasyonundan kaynaklı radyasyona maruz kalacaklar. Başkanımız bir yandan vatandaşlarımızın sağlığı için alt yapı çalışmalarında yenilenmeye gideceklerini ifade ederken, bir yandan da belediyeye ait ve park yapılması beklenilen bir yeşil alanı kiraya vererek insanların sağlığını adeta tehdit ediyor. Ayrıca mahallelinin isteği doğrultusunda bunu yaptıklarını ifade ediyor. Ben mahalle muhtarı olarak yıllardan beridir böyle bir talep ne duydum ne de gördüm. Dünden beri telefonuma cevap vermeye yetişemiyorum. Mahalle sakinleri bana bu durumun iptal edilip bir an önce kaldırılmasını istiyorlar. Ben özel işlerimden dolayı şu an Ankara’dayım. Durumu tüm vekillerimizle de görüşeceğim. Gerekirse İç İşleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile de görüşeceğim. Mahallem adına ne gerekirse yapacağım, bu neye mal olursa olsun her şeyi göze alıyorum. Mahallemden ziyade önemli olan ilk başta insan sağlığıdır. İnsan sağlığı için de ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak : PHA