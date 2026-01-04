Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 30 Aralık sabahı itibarıyla etkisini gösteren kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm ekip ve imkanlarla sahada olduklarını duyurdu.

Başkan Tutdere, hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönene kadar ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağını belirterek, 'Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönene dek aynı kararlılıkla, 7/24 görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve sabırlarıyla bizlere destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte okullar başta olmak üzere hastane ve taziye evleri civarlarında çalışmalarımız devam edecek. Hava sıcaklıkları normale dönene kadar da aynı kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Tutdere açıklamasının devamında, Bu zorlu süreçte büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve sabırlarıyla bizlere destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

