Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Tutdere, “1924’te kutlanmaya başlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, aynı zamanda Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. Çifte bayramımız kutlu olsun.” dedi.

Başkan Tutdere, mesajında şunları kaydetti:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, derin vizyonerliği ile bundan 100 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizlere göz bebeğimiz çocuklara mutlu bir dünya bırakmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Adıyaman’ımız başta olmak üzere, deprem illerinde 23 Nisan çocuklarımız için ayrı bir anlam taşımaktadır. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın gözlerindeki ışığın sönmemesi ve onları daha güzel bayramlara kavuşturmak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu sorumluluk duygusu ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.”

Kaynak : PHA