Adıyaman Belediyesi ve Musiki Derneğinin ortaklaşa düzenlediği Türkü Söyleme Zamanı konseri, Üniversitenin Vehbi Koç Konferans salonunda gerçekleştirildi. Şef Mustafa Çiftçi yönetimindeki konsere Başkan Tutdere’nin yanı sıra Musiki Derneği Başkanı Erdal Oranlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserin açılış konuşmasını yapan Başkan Tutdere, Belediye olarak Adıyaman’da hayatın normalleşmesi sürecini hızlandırmak için kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık vereceklerini söyledi. Sanatçılara destek olacaklarının sözünü veren Tutdere, “Adıyaman bu sahneleri çok özledi. Bundan sonra Adıyaman’ımızda kültür sanat etkinlikleri daha fazla olacak. Adıyaman artık Türkiye’de bu tablolarla konuşulacak. Bizler Adıyaman Belediyesi olacak sanatın ve sanatçının yanında olacağız.” diye konuştu.

Kaynak : PHA