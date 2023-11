Tahmini Okuma Süresi: dakika

Başkan Turanlı mesajında; "Öğretmenlik, sevgi, şefkat ve fedakârlık isteyen kutsal bir meslektir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, geleceğimizin büyük güvencesidir. Bir milletin kalkınması, toplumun eğitim düzeyiyle orantılı olarak gerçekleşir. Bu nedenle her toplum eğitimine önem vermek zorundadır. Dolayısıyla kalkınmada ve gelişmede de en büyük pay öğretmenlerimizindir. Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ve fedakârlıkla çalışan öğretmenlerimiz, her türlü takdir ve övgüyü fazlasıyla hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutlar, başarılar dilerim" dedi.

Kaynak : PHA