Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Ziyarette Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, Birlik Başkanına nazik ev sahipliğinden ötürü teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni dönemde başarılar diledi.



Kaynak : PHA