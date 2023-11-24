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Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Ülkemizin dört bir yanına ilim ışığı saçmak üzere giden ve bulundukları yerleri güzelleştiren, zor şartlar altında dahi neslimizin yetişmesinde emeği ve alın teri olan öğretmenlerimizin gayreti takdire şayandır" ifadelerini kullanan Başkan Emre, "belediye olarak, okullarımızın gerek fiziki yapısına gerekse öğrencilerimize yapmış olduğumuz kaynak kitaplar ve dersliklerin onarımı ile eğitime destek olmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Emre açıklamasının devamında, "Bizler de eğitim alanında öğretmenlerimizin zorluklarını üstlenmek ve bulundukları okulların imkânlarının geliştirilmesi noktasında gerekli çabayı göstermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların bu ilim seferberliğinde, yarınımızın daha güzel nesillerle yetişmesine bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla belediye olarak, okullarımızın gerek fiziki yapısına gerekse öğrencilerimize yapmış olduğumuz kaynak kitaplar ve dersliklerin onarımı ile eğitime destek olmak için çalışıyoruz. Allah’ın izni ile bu destek ve yardımlarımız gün geçtikçe artarak devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne, görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”dedi.

Kaynak : PHA