Genç Başkan, partinin yerel yönetimdeki başarılarını sürdürme kararlılığıyla, seçim kampanyası sürecini heyecan ve motiveyle karşılamaya hazır olduklarını ve yerel seçimler için çok çalışacaklarını belirterek, "Önümüzde yerel seçimlere az bir süre var. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençler olarak, yerelde de güçlü bir duruş sergileyeceğiz. Türkiye genelinde istediğimiz sonucu alacağımıza, AK Parti'nin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da ekleyerek, bu seçimden de zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok. AK Parti her seçimde lider olarak çıkmış bir partidir. Burada hiçbir teorinin hesap edemediği başarı var. Bir demokrasi zaferi var. Bir liderlik efsanesi var. 31 Mart'ta da yine "İlk Günkü Aşk İle İlk Günkü Heyecan İle, Durmak Yok Yola Devam." dedi.