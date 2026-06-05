Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ertaş, memur ve emeklilerin yaşadığı gelir kaybının giderek arttığını belirterek, maaşlara ek zam yapılması ve refah payı verilmesi gerektiğini ifade etti.

İlk Beş Aylık Enflasyon Yüzde 16,61'e Ulaştı

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ekonomideki fiyat artışlarının devam ettiğini gösterdiğini belirten Ertaş, sabit ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların her geçen ay daha da belirgin hale geldiğini kaydetti.

Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine yükseldiğine dikkat çeken Ertaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'TÜİK tarafından açıklanan 2026 yılı mayıs ayı enflasyon rakamları, ekonomide yaşanan fiyat artışlarının hız kesmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Açıklanan veriler, sabit ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların geçici olmadığını, aksine her geçen ay daha da belirgin hâle geldiğini göstermektedir. Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine yükselmiş olması, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinde meydana gelen kaybın ulaştığı boyutu açıkça gözler önüne sermektedir.

Resmi verilere göre mayıs ayında fiyatlar ortalama yüzde 1,71 oranında yükselmiştir. Böylece yılın ilk beş ayında gerçekleşen toplam enflasyon yüzde 16,61'e ulaşmıştır. Henüz yılın yarısına gelinmeden ortaya çıkan bu tablo, 2026 yılı için belirlenen hedeflerle ekonomik gerçekler arasındaki farkın giderek açıldığını göstermektedir. Gelinen noktada uygulanan politikaların, özellikle ücretli kesimlerin alım gücünü korumakta yeterli olmadığı görülmektedir.'

'Memur ve Emekliler Şimdiden Alacaklı Duruma Gelmiştir'

Ocak ayında memur ve emeklilere yapılan maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını savunan Ertaş, ilk beş aylık enflasyonun verilen zam oranını aştığını belirtti.

Ertaş açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Hatırlanacağı üzere ocak ayında memur ve emeklilere altı aylık dönem için yüzde 11 oranında maaş artışı yapılmış, ayrıca brüt 1000 TL seyyanen ödeme verilmiştir. Ancak yılın ilk beş ayında gerçekleşen yüzde 16,61'lik enflasyon, söz konusu artışın tamamını ortadan kaldırmış; memur ve emekliler daha şimdiden yüzde 5,61 oranında alacaklı duruma gelmiştir.

Bugün yüksek enflasyon; kamu çalışanları ve emekliler açısından yalnızca rakamlardan ibaret değildir. Azalan alım gücü, küçülen aile bütçeleri, artan borç yükü ile her geçen gün zorlaşan hayat şartları anlamına gelmektedir. Bu süreç, ekonomik sonuçlarının yanında toplumsal açıdan da dikkatle değerlendirilmesi gereken bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 seviyesine çıkmış olması, yaşanan refah kaybının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir hâl almaya başladığını göstermektedir.'

'Ek Zam, Refah Payı ve Eşel Mobil Sistemi Hayata Geçirilmelidir'

Açıklamasında ekonomik büyümeden kamu çalışanları ve emeklilerin yeterince pay alamadığını ifade eden Ertaş, ücretlerin baskılanmasının enflasyonla mücadelede çözüm olmadığını savundu.

İbrahim Ertaş, 'Bugüne kadar görüldüğü üzere, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürmek mümkün olmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde ekonominin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğü ifade edilmiştir. Memur ve emekliler hem ekonomik büyümenin sonuçlarından yeterince pay alamamakta hem de enflasyon yükseldiğinde ilk fedakârlığı yapmak zorunda bırakılmaktadır. Sosyal adaletin gereği; refahın da yükün de toplum kesimleri arasında hakkaniyetli şekilde paylaşılmasıdır.

Bu doğrultuda; memurlara derhal ek zam yapılmalıdır. Bu artış mutlaka refah payı ile desteklenmelidir. Maaş artışlarında eşel mobil sistemine geçilmeli, gerçekleşen enflasyon gecikmeksizin maaşlara yansıtılmalıdır.

Beklentimiz; gelir kaybı her geçen gün büyüyen kamu çalışanları ve emeklilerin sorunlarına çözüm üretecek adil, kalıcı ve gerçekçi düzenlemelerin yapılmasıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak emeğin değerini koruma, kamu görevlilerinin haklı taleplerini savunma ve ekonomik adalet mücadelesini sürdürme kararlılığımızı bundan sonra da aynı güç ve kararlılıkla devam ettireceğiz' ifadelerine yer verdi.

Ertaş, açıklamasında kamu çalışanları ve emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarının giderilmesi amacıyla ek zam, refah payı uygulaması ve eşel mobil sisteminin hayata geçirilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Kaynak : PERRE