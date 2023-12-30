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Başkan Doğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

" Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle 2023 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni ümitlerle hep birlikte 2024 yılını karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Yeni yılda da birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve dostluk içerisinde, azim ve kararlılıkla gelecek kuşaklara daha güzel yarınlar hazırlamak amacıyla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler her zaman şehrimizin gelişmişlik düzeyini el birliği, iş birliği ve gönül birliğiyle daha yükseğe taşımanın gayreti ve çabası içerisinde olduk. 2023'teki hizmetlerimiz 2024'te de aynı kararlılıkla ve azimle devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli hemşerilerimizin ve aziz milletimizin yeni yılını kutlar, sağlık, afiyet, huzur, mutluluk, başarı dolu bir yeni yıl dilerim."dedi.



Kaynak : PHA