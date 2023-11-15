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Ankara'dan müjde ile döndü

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, vatandaşlar için önemli bir müjde ile döndü. Başkan Emre ayrıca depremden sonra zemin artı 4 kata düşürülen yerinde dönüşüm inşaatlarının Yenikent’te 5 kata yükseldiğini duyurarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçildiğini söyledi.

Başkan Emre Ankara temasları kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca şehirlerin yeniden inşasına destek olacak Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’i ziyaret etti.

Ziyaretinde depremden sonra zemin artı 4 kata düşürülen yeni inşaat ve yerinde dönüşüm projesi kapsamında mağduriyetler yaşanabileceğini dile getiren Emre, bu şartın 5 kata yükseltilmesinin mağduriyetlerin önüne geçeceğini ifade etti.

Mağduriyetlerin önüne geçecek

Temasları ve Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili önemli bilgiler veren Başkan Emre; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Biz de bu çalışmaların akabinde Yenikent bölgesinde yeni yapılacak konutlar ve yerinde dönüşümde yapılacak olan konutlarda hak sahiplerinin mağdur olmaması için depremden sonra açıklanan tüm deprem bölgesindeki zemin artı 4 katı Yenikent bölgesinde zemin artı 5 kat olarak arttırdık.

ilçemiz için önemli bir adım. İlçe Merkezinde ki çok katlı binalarda, depremde yıkılan veya ağır hasarlı olup sonradan yıkılan 5 katlardaki binalarda hak mahrumiyeti yaşanacaktı. Bu kararla sorunumuz da çözülmüş oldu. Çevre ve Şehircilik Kentsel Dönüşüm Daire Başkanımız Hakkı Alp ile Adıyaman milletvekilimiz Sayın Hüseyin Özhan ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kaynak : PHA