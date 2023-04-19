"Barınma krizi daha da körüklenecektir"

Deprem bölgesinde evi yıkılan ya da hasar gören vatandaşların barınma krizi için ülkenin tüm şehirlerinde kiraların dondurulması ve eşitlenmesi gerektiğini aktaran Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ziya Duranay,"Yaşanan deprem felaketi sonrasında ne yazık ki korkulan oldu ve konut fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmaya başlanmasını üzülerek takip ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına zorunlu olarak yerleşen depremzede hemşerilerimiz fahiş fiyatlarla ev kiralamak zorunda kaldılar. Ülke genelinde son bir yılda yüzde 168 artan kiraların, deprem sonrası fırsatçılar eliyle yeniden yükselişe geçmesi vatandaşlarımızı derinden etkilemektedir. Fırsatçıların yanı sıra az hasarlı ya da hasarsız evlerini kiraya vermek isteyen deprem bölgesindeki ev sahipleri de yerleştikleri illerde kira ödeyebilmek için kendi evleri için de, normalin üstünde fiyatlar talep etmişlerdir. Deprem bölgesinde evi yıkılan ya da hasar gören yurttaşın barınma krizi için ülkemizin tüm şehirlerinde kiraların dondurulması ve eşitlenmesi gerekmektedir. Şu anda kiralık evler çok kısıtlı sayıda, yok denecek kadar az olduğu için hızlı bir şekilde nitelikli konut üretimine öncelik verilmelidir. Acil önlemler alınmazsa barınma krizi daha da körüklenecektir."dedi.



Kaynak : PHA