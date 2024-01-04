Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen toplantıya Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileri katıldı.

Kamu çalışanlarının sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda sorun ve taleplerin çözümü ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir, Memur-Sen’in özelde kamu çalışanlarının sosyal ve ekonomik gelişimleri çerçevesinde, genelde milletimizin değerler bağlamında uğradığı haksızlıklar karşısında gür bir ses, güçlü bir nefes olduğunu dile getirerek kamu çalışanlarının sorun ve taleplerinin çözümü noktasında ivedilikle adım atılması gerektiğini söyledi.

7. Dönem Toplu Sözleşmesinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ancak 3600 ek gösterge ile ilgili bazı kamu çalışanları için kazanım elde ettiklerini dile getiren Mehmet Demir, 1. Derecede bulunan tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi gerektiğini söyledi. “1. Dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz temaslarımızda başlıca birincil husus olarak ele alacak, düzenleme yapılana kadar sıkı takipçisi olacağız” ifadelerini kullanan Demir, “ 1. Dereceye yükselen başta kamu şefleri, teknikerler, VHKİ ve memurlar olmak üzere tüm kamu görevlisi emekçiler, toplu sözleşme öncesi verilen sözlerin tutulmasını bekliyor” dedi.

Toplu sözleşme süreçlerinin bir oldu bittiye getirildiğini 4688 sayılı kanuna göre ortalama 20 günde sonuçlandırılması gereken toplu sözleşme sürecinin büyük bir kısmının tekliflerin alınması, yazılması, hükümetin teklifinin beklenmesi şeklinde ağır ilerlediğini ve kamu çalışanlarının taleplerinin masaya yatırılmasına engel olduğunu, neticenin sadece yüzdelik zamla sınırlandırıldığını belirten Demir, kamu çalışanlarının beklentilerinin ve sorunlarının çözümü için tartışılmasına engel teşkil eden sınırlamaların 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda değişiklikler yapılarak kaldırılması gerektiğini, 4688 sayılı Kanunun ILO normlarına uyumlu hale getirilmesi elzem olduğunu söyledi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci mutabakatsızlıkla sonuçlanmıştı. Ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarının maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15 artışa ilave olarak enflasyon farkı da eklenerek yüzde 49,25 oranında artış yapıldı. Böylelikle yeni maaşlar belirlenmiş oldu. Ancak içinde bulunduğumuz enflasyonu azdıran ortam bu artışları ilk aylardan itibaren kıymetsizleştiriyor. Biz öncelikle enflasyona ezdirmeyen değil enflasyonu ezen maaş artışlarının hayata geçmesini ve enflasyon kaynaklı kayıpların telafi edilmesini istiyoruz. Enflasyon farkının aylık olarak hesaplanıp ücretlere ilave edildiği bir sisteme geçmeden kayıpların telafisi mümkün değildir. Mevcut hesaplama biçimi ve uygulama kamu çalışanlarını enflasyon karşısında altı ay ezdirdikten sonra artış sağlıyor ve mevcut ekonomik durumda bir ay geçmeden kamu çalışanı enflasyon karşısında ne yazık ki eziliyor. Bu hususta Gelir Vergisi Oranlarının %15’e sabitlenmesi, adil bir vergi düzeninin kurulması ve ücretliler üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergi yükünün azaltılması, 8077 ₺ ilave ödemenin kamu görevlisi emeklilerine yansıtılması vb atılacak adımlar gelir dağılımında hakkaniyetin, paylaşımda adaletin sağlanmasına vesile olacaktır."

"Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına ilave teşvik, istihdam ve desteklerin verilmeli, Kira yardımının süresi uzatılarak miktarı arttırılmalıdır” şeklinde konuşan Demir, kamu çalışanlarının bazı taleplerini şöyle sıraladı:

“Üniversite İdari Personelinin yer değişikliği hakkı sağlanmalıdır.

Akademik personelin ve şube müdürlerinin maaş/ücretleri iyileştirilmelidir.

Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı ve maaş/ücretleri iyileştirilmelidir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalıdır.

Kadın kamu görevlilerinin izinleri iyileştirilmeli, yarı zamanlı çalışma hakkı hayata geçirilmelidir.

Engelli kamu görevlileri başta olmak üzere engellilerin beklediği SUT’da yapılması gereken iyileştirmeler hususunda gerekli adımlar atılmalıdır.

Sözleşmeli personele eş durumundan karşılıklı tayin hakkı verilmelidir.

Sözleşmeli personel istihdamı yasada düzenlendiği şekliyle istisnai istihdam modeli olarak kalmalı, kamuda istihdamın 4/A kadrolu olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Kamu Personel Sisteminin eksik ve sorunlu tarafları bir an önce düzenlenmeli böylelikle çalışma barışı sağlanmalıdır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılarak bu kadroda bulunan kamu çalışanları Genel İdare Hizmetleri sınıfına alınmalıdır.”

Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Demir “istişare ettiğimiz konularda çözüm beklentimizi ve inancımızı ifade ediyor, 2024 yılının kamu görevlilerine, milletimize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.



Kaynak : PHA