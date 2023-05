Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim, Türkiye Yüzyılı’nda büyük ve güçlü Türkiye için 14 Mayıs Pazar günü aziz milletimizin katılımı ile gerçekleşen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a göstermiş olduğunuz sevgi, muhabbet ve destek için bu kutlu davanın bir neferi olarak şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun, bugüne kadar bütün seçimlerde Adıyaman’ımız, Milletin Adamı’nı ve Milletin Davası’nı yalnız bırakmadı. Bugün de aynı kararlı duruşla yine milletinin yanında yer aldı. Evvel Allah’ın izniyle, Adıyaman’ımızın, Adıyamanlı kardeşlerimizin dirayetli ve vakur duruşuyla, her şeye rağmen gayret ve dualarıyla milletimizin karşısında başımız dik, alnımız aktır."dedi.

Bu kutlu davaya olan destekleri ve duaları için teşekkür eden Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nihayetinde, seçim sonuçları şunu gösterdi ki, milletin umudu yine AK Parti olmuş, yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana olmuştur. Adıyamanlı kardeşlerimin 28 Mayıs’ta da, Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, çözülemez zannedilen meselelerini kısa sürede çözüme kavuşturan, dünyanın en büyük projeleriyle ülkemizi şaha kaldıran Cumhurbaşkanımız ve kadrolarının yanında olacağına inancım tamdır. Güzel Türkiye’mizin güzel ve kadim şehri, barış ve huzurun diyarı Adıyaman’ımıza hizmet etmekten her daim onur duyduğumu bir kez daha yinelerken, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’mdan niyaz ediyorum. Bu dönem şehrimizi temsil edecek olan milletvekillerimize, teşkilatlarımızda görev alan bütün yol arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza ve bu kutlu davaya gönül veren her bir neferimize birlik ve beraberlik içerisinde üstün muvaffakiyetler dilerim. 28 Mayıs 2023 Pazar günü aynı azim, kararlılık ve inançla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacak olan kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerime bu kutlu davaya olan destekleri ve duaları için bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum."



