Doğalgazsız ilçe kalmayacağının altını çizen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Doğalgaz olmayan ilçemiz kalmayacaktır. Adıyamanımıza ve ilçelerimize yapılan ve yapılacak olan her yatırımı şevkle, ciddiyetle ve özenle takip ediyoruz. Hükümetimizin her alanda seferber olduğu ve halen sürmekte olan yatırımlar da bizlere gelecek için her zamankinden daha fazla güç ve güven vermektedir. Göstermiş olduğumuz hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin netice vermesi hepimiz için, en önemlisi de Adıyamanımız için oldukça sevindiricidir. 05.01.2023 Tarih ve 11542-2 Sayılı EPDK kararı ile Gerger ve Sincik ilçelerimiz ile Şambayat Beldemiz doğalgaz dağıtımına kavuşuyor. İlgili dağıtım firması tarafından en geç 6 ay içerinde işe başlanacak olup, doğalgaz arzı sağlanacak olan bu bölgemizde, hemşerilerimiz temiz, hesaplı ve konforlı bir yakıt tüketimi ile rahat edeceklerdir. Gerger ve Sincik ilçelerimiz İle Şambayat beldemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e, tüm milletvekillerimize, EPDK yetkililerine, Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım."dedi.

ADIYAMAN (PHA)