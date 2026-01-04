Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı ve Jeoloji Mühendisi Emircan Ahmet Alsan, 6 Şubat depremleri ve son günlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alsan, yaşananların ne depremde ne de kar yağışında sürpriz olmadığını vurgulayarak, 'Fay hatları, zemin özellikleri ve yapı stokunun durumu ortadaydı. Buna rağmen gerekli tedbirler alınmadı. 6 Şubat'ta yaşananlar göz göre göre geldi' dedi.

'Gerekli Tedbirler Alınmadı'

2019 yılında yaptığı uyarıları hatırlatan Alsan, bilimsel veriler ışığında konuştuğunu belirterek, 'Fay hatları, zemin özellikleri ve yapı stokunun durumu ortadaydı. Buna rağmen gerekli tedbirler alınmadı. 6 Şubat'ta yaşananlar göz göre göre geldi' dedi.

'Deprem Sürpriz Değildir'

Depremin bir doğa olayı olduğunu ifade eden Alsan, asıl felaketin ihmallerden kaynaklandığını belirterek, 'Deprem sürpriz değildir. Felaket, bilimin ve uyarıların dikkate alınmamasıyla ortaya çıkar' ifadelerini kullandı.

'Kar Yağışı da Sürpriz Değildi'

Son günlerde etkili olan kar yağışına da değinen Alsan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, 'Kar yağışı da sürpriz değildi. Uyarı vardı ama hazırlık yoktu' diye konuştu. Karayolları ve belediyelerin yeterli önlem almadığını savunan Alsan, bu nedenle çok sayıda vatandaşın mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yaşananların afet yönetiminde ciddi yapısal sorunlara işaret ettiğini belirten Alsan, 'Sorun doğa olayları değil, yönetim anlayışıdır' dedi.

'Adıyaman'ın Kaderi İhmallerle Yazılamaz'

Anahtar Parti olarak bilimi esas alan bir yaklaşımı savunduklarını dile getiren Alsan, 'Önce bilim, önce tedbir, önce insan hayatı. Adıyaman'ın kaderi ihmallerle yazılamaz' ifadelerini kullandı.

'Susulursa, Yaşanacak Her Olumsuzluk Yine Göz Göre Göre Olur'

Alsan, açıklamasının devamında, uyarılarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, 'Dün deprem için konuştuk, bugün afet yönetimi için konuşuyoruz. Susulursa, yaşanacak her olumsuzluk yine göz göre göre olur' ifadelerini kullandı.

