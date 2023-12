Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çokgören mesajında şu ifadeleri kullandı:" Toplumun her katmanında en önemli yapı taşı olan ve geleceğin inşasında öncü bir rol üstlenen kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.



Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak temel görevlerimizdendir. Bu kapsamda; Kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımının önü açılarak, siyasette ve bürokraside temsili konusunda gerekli politikalar uygulanmaktadır.



5 Aralık 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kabul edilen yasa ile pek çok batı ülkesinden daha önce ülkemizde kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadınlara verdiği değerin çok önemli bir göstergesidir.



Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Fedakârlığı, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek, bizleri sevindirmektedir. Kadınların her konuda toplumda adaletli bir şekilde yer edinebilmesi bizlerin en büyük temennisidir.



Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, hayata geliş sebebimiz, yaşamdaki en büyük destekçimiz, evimizin temel direği, kimi zaman fedakâr, kimi zaman cefakâr annelerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımızın ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutlar, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın simgesi olan kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim."dedi.