Kırmızıtaş: İyi bir gazeteci iyi bir yol göstericiydi

Basın şehidi Kemal Bağcı’nın gazetecilik meslek ilkelerini kendilerine aktardığını ifade eden, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş,"Bundan 26 yıl önce aramızdan ayrılmıştı Kemal Bağcı. Kemal Bağcı hepimiz için o dönem iyi bir abi, iyi bir gazeteci, iyi bir yol gösterici ve rehberdi. Mesleki anlamda genç gazetecilere çok büyük katkıları olmuştu. Onun yokluğuna alışmak zor, ancak onun gösterdiği yolda iyi bir gazeteci olmak ve mesleki kurallara uygun şekilde hareket etmek için yıllardır çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep basınının başı sağolsun

Kırmızıtaş,"26 yıl çok uzun gibi geliyor ama bizim için dün gibi. Halen yokluğuna alışamadık. Her yıl onu burada kabri başına anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz. Ben tekrar tüm yakınlarının ve tüm Gaziantep basının başının sağ olmasını diliyorum. Kendisine geride iyi gazeteciler bıraktığını ve onun çizdiği yolda genç meslektaşların aynı şekilde etik kurallara bağlı şekilde mesleğini yapmayı sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Tüm meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum"dedi.

Bağcı: Rabbim kimseyi babasız bırakmasın

Gazeteci Kemal Bağcı’nın eşi Elif Bağcı ise,"Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Eşim Kemal Bağcı’nın vefatı edeli 26 yıl oldu, bizlere hiç unutturmadılar. Allah razı olsun Allah kimsenin başına vermesin. Rabbim kimseyi babasız bırakmasın. Ben çocuklarımı babasız büyüttüm önce Allah’ın sonra sizlerin sayesinde hem anne hem baba olmaya çalıştım. Hamdolsun çok iyi yerlere geldiler. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anma töreninde Basın şehidi Kemal Bağcı’nın kabrine Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve meslektaşları karanfil bırakarak dua etti.

Haber peşinde koşarken hayatını kaybetmişti

Kemal Bağcı, 19 Temmuz 1997 tarihinde dönemin Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar'ın seçim programını takip etmek için bindiği seçim otobüsü üzerinde tabelaya çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 22 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.



Kaynak : PHA