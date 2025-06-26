Bölgede birçok hastanenin ameliyatı kabul etmemesinin üzerine 57 yaşındaki kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Genel Cerrahi Doç. Dr. Sabri Özdaş’a müracaat eden hastanın tetkik ve tahlillerin ardından ameliyatın ekibiyle birlikte Adıyaman’da yapabileceğini söylemesi üzerine hazırlık yapıldı.

Genel Cerrahi Doç. Dr. Sabri Özdaş’ın öncülüğünde Op. Dr. Yıldıray Dadük, Op. Dr. Mustafa Kalkan, Op. Dr. Cebrail Yetkin ve Asistan Dr. Salahattin Kılıç’ın katıldığı yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatta başarılı şekilde sonuçlandı.

İleri düzey cerrahi müdahale ile sağlığına kavuşan hasta, hastane tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyon olmasıyla dikkat çekerken, Başhekim Yardımcısı Dr. Tayfun Börta’nın eşlik ettiği serviste gözlem altında tutulan hastayı ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, Doç. Dr. Sabri Özdaş’tan ameliyat hakkında bilgi alarak hastanın sağlık durumunu değerlendirdi.

Doç. Dr. Özdaş, müsinöz kistadenokarsinomların malignite riski taşıyan ve genellikle pankreasın kuyruk kısmında lokalize olan kistik tümörler olduğunu belirterek, “Dalak koruyucu distal pankreatektomi, özellikle laparoskopik yöntemle uygulandığında ileri düzey teknik beceri gerektirir. Dalak, bağışıklık sistemi ve kan üretimi açısından hayati bir organ olduğundan, korunması hastanın uzun vadeli yaşam kalitesini olumlu etkiler,” dedi.

Yaklaşık 3,5 saat süren operasyonda minimal kan kaybı gerçekleştiği ve ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmediği bildirildi. Hasta, operasyonun birinci gününde mobilize edildi ve altıncı gün taburcu edildi.

“Dünyada mümkünse, Adıyaman’da da mümkündür”

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, hastanede ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonun başarıyla tamamlanmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, “Hastanemizde mide, kolon, rektum, pankreas, özofagus ve dalak kanserlerine yönelik ileri düzey laparoskopik cerrahiler, deneyimli ekipler tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Minimal invaziv teknikler sayesinde hastalarımız daha kısa sürede, daha az ağrıyla sağlıklarına kavuşmaktadır. Hedefimiz, bölge halkının başka merkezlere yönelmeden nitelikli sağlık hizmetine yerinde ulaşabilmesidir. Dünyada mümkünse, Adıyaman’da da mümkündür” dedi.

Kaynak : PHA