İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğinin toplumsal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

2024 yılında Türkiye’de trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini, bu rakamın her gün ortalama 17,4 can kaybı anlamına geldiğini belirten Yerlikaya, trafik kazalarının bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin kazaların önlenmesi, can kayıplarının azaltılması, yaralanmaların en aza indirilmesi ve maddi zararların engellenmesi için alınacak teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemlerin bütünü olduğunu belirtti.

“Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının göründüğü kamusal bir alandır” diyen Bakan Yerlikaya, trafik kültürü inşa etmenin önemine dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, aşırı hızın bir ailenin hayatını karartabileceğini vurgulayarak, “Trafikte kabadayılık taslayan asfalt zorbalarına toleransımız sıfırdır!” dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında önceki gün sosyal medyada paylaşılan bir olaya da dikkati çekerek, “Bir sürücü, kadın bir sürücünün önünü kesiyor, aracın üstüne çıkıyor, hınçla araca saldırıyor ve hakaretler savuruyor. Trafik kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir!” diye konuştu. İçişleri Bakanlığı’nın terör, uyuşturucu ticareti ve suç odaklarıyla mücadelede olduğu gibi trafik güvenliğini sağlamayı da birincil görev kabul ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Her gün içimizden birileri evlat acısıyla yanıp tutuşuyor, çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Bayramlarda boyunlar bükük kalıyor. Bu gerçeğe karşı trafik kültürü oluşturmalıyız” çağrısında bulundu.