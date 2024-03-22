İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün kendisine korna çalan sürücünün önünü kesip camını yumruklayan ve emniyetten olduğunu söyleyen magandanın sivil vatandaş olduğunu ve gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'gereği yapıldı' paylaşımlarının 7'ncisini sonuca ulaştığını duyurdu.

Sosyal medyada yer alan ve “İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı* başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür. Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1771051262923907412