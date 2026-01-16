Bir dizi temas ve programa katılmak üzere Adıyaman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Gerger Kaymakamı Mesut Bolat ile birlikte Gerger Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin karne sevinci paylaşıldı.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Aydın, öğrencilere 'Tatilde oynayacağız' diyerek 'Kim şiir biliyor?' diye sordu. Öğrencilerin okuduğu şiirleri dinleyen Aydın, çocuklarla yakından ilgilendi.

Ziyaret sırasında yarıyıl tatilinde kitap okumanın önemine de değinen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, öğrencilerin tatil sürecini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Program kapsamında öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirildi.

Okul ziyaretinin ardından Gerger Kaymakamı Mesut Bolat, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a günün anısına plaket takdim etti.

