Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bir dizi programa katılmak üzere Adıyaman'a geldi. Programı kapsamında ilk olarak AK Parti Gerger İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Aydın, ardından Gerger Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek karne heyecanlarına ortak oldu. Bakan Yardımcısı Aydın'ın son durağı ise, Gerger ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi oldu. Akıncılar Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde köy muhtarlarıyla bir araya gelen Aydın, değerlendirme toplantısına katılarak muhtarları tek tek dinledi ve iletilen talepleri not aldı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın yanı sıra, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Gerger İlçe Başkanı Mehmet Kutluay, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Gerger Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ve köy muhtarları katıldı.

Bakan Yardımcısı Aydın'dan Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, üç aylar ve Miraç Kandili'nin manevi atmosferine dikkat çekerek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Aydın, özellikle Gerger Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın uzun yıllara dayanan siyasi tecrübesine değinerek, Özellikle Sayın İsmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 60 yıldır, benim yaşımdan fazla bir siyasi hayatı var. Taşında, toprağında, her yerde bu bölgeye emeği geçmiş, yılların eskitemediği bir siyasetçidir. Sadece Akıncılar'la sınırlı değil, Türkiye'nin dört bir yanında tanınan, bilinen önemli bir değerimizdir' dedi.

Aydın: 'Teşkilatlarımızla Sahadayız, Her Yere Ulaşmaya Çalışıyoruz'

Adıyaman'da birkaç günlük yoğun bir program yürüteceklerini vurgulayan Aydın, 'Yeni seçilen kıymetli İl Başkanımız bugün aramızda. 2-3 günlük bir program gerçekleştireceğiz, sizlerle birlikte her yere yetişmeye çalışıyoruz. Doğu'dan başladık, batıya geçip inşallah oradan Ankara'ya devam edeceğiz. Kıymetli milletvekilimiz Hüseyin Bey ise, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. İlk dönem olmasına rağmen bu işe hızlı ısındı. Halkın teveccühü elbette önemli. Belediye başkanlarımız da her Adıyaman'a gelişimizde bizlerle birlikte oluyor. Biz gelmesek de Ankara'da yakamızı bırakmıyorlar zaten' ifadelerine yer verdi.

'Sayın Bakan Yardımcımız Büyük Bir Kazanç'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın Adıyaman için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, 'Milletvekilliğimiz yaklaşık iki buçuk yılı buldu. Ne zaman dara düşsek, Sayın Bakanımızın kapısını çalıyoruz. Sayın Bakanımızın Ankara'daki tecrübesi, birikimi ve bulunduğu makam itibarıyla güçlü bir duruşu var. Bizim de bir hemşehrimiz olarak kendisine sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece Kahta'nın ya da Adıyaman'ın değil, Türkiye'nin vekiliydi. Bu durum benim için büyük bir şanstır. Bundan faydalanmamak da açıkçası büyük bir ahmaklık olur' dedi.

'Tecrübesiyle Her Köye Katkı Sundu'

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Akıncılar Belediye Başkanı'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine dikkat çekerek, hem siyasi hem idari anlamda önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, 'Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Akıncılar Belediye Başkanımız sadece Akıncılar'da değil, 5 dönem İl Genel Meclis üyeliği, 6 dönem belediye başkanlığı yapmış, tecrübesiyle tüm köylerimize yardımcı olmuş bir isimdir. Hem siyasi hem de idari anlamda kendisinden faydalanıyoruz' dedi.

'Bugün Benim İçin Ayrı Bir Gurur'

Gerger Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya da konuşmasında Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ı ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İnsanoğlunun bazen özel günleri olur. Bu günler bazen bir bayram, bazen de çok sevdiğiniz biriyle bir araya gelmektir. Benim için ise, bugün büyük bir sevinçtir. Çünkü 60 yıllık siyasi hayatımda kendime en yakın gördüğüm, halka en yakın bulduğum, çok sevdiğim ve çok değer verdiğim Sayın Bakanımız Ahmet Aydın'ı aramızda görmekten büyük bir şeref ve gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Gerger Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'a plaket takdiminde bulunuldu.

