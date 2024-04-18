Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılına ilişkin gelir beyanlarında bulunan mükelleflere teşekkür ederken, adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Beyanda bulunmayan mükelleflere 'pişmanlık' çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - 2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellef ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellef gelir vergisi beyannamesi verdi.

Konuyla ilgili beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflere teşekkür eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,mükelleflerin ceza ödememeleri için 'pişmanlık' hükmünden yararlanmaya davet etti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1780909907555860579

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini belirterek, beyanname vermeyen mükellefleri ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya çağırdı. Bakan Şimşek, adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlı olduklarının vurgusunu yaptı.