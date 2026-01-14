İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli olarak 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüphelinin tutuklandığını, 41 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür Polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 126 şüpheliyi yakaladık.'

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

16 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda;

16 şüpheli şahıs tutuklandı. 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım!

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

