Günlük bin kişinin iftar yapabileceği alan oluşturan ve toplamda 3 bin kişilik yemek çıkartan aşevi ve fırın hizmeti veren bir tır ile Adıyaman şehir merkezine konuşlanan dernek, gönüllüler aracılığıyla toplanan bağışlar ve gönüllülerin hizmetiyle hayırlı bir işe imza atıyor.

Tepe, yaklaşık bin kişiyi misafir ettikleri iftar çadırı ve mobil fırınla Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde hizmet verdiklerini ifade etti. Çağrı Kur'an Kursu ve Yardımlaşma Derneği Babuselam Medresesi olarak depremin ikinci gününden itibaren bu hizmetleri başlattıklarını ve gönüllülerle günlük üç bin kişiye yemek çıkararak, çadır dağıtımı ve odun soba dağıtımı gibi hizmetler sunduklarını dile getirdi. Tepe, depremde yaşananları anımsatarak, bu çetin sınavı atlattıklarını ve Adıyaman merkezde konumlandırdıkları iftar çadırlarıyla depremzedeleri misafir ettiklerini belirtti.

Çağrı Derneği Yönetim Kurulu Genel Başkanı Yunus Emre Tepe’nin açıklaması şöyle:

“Adıyaman merkezde iftar saatine yakın bir süredeyiz. Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'ne merkezde konumlandırdığımız, yaklaşık bin kişiyi misafir ettiğimiz iftar çadırıyla ve mobil fırın, ekmek ikramlarımızla milletimizi, vatandaşlarımızı burada iftarda hizmet ediyoruz. İftar yemeğine davet edip, iftarlarını açmalarını sağlıyoruz.

Kendi derneğimiz, Çağrı Kur'an Kursu ve Yardımlaşma Derneği Babuselam Medresesi olarak zaten depremin ikinci günü bu hizmetler bizde başladı. Gönüllülerimizle, dernek üyelerimizle bu hizmetleri günlük üç bin kişiyi yemek çıkararak, yemek hizmetleriyle gerek çadır dağıtımıyla gerek odun soba dağıtımıyla o çetin süreci o sınavı elhamdülillah atlattık. Ve merkezde konumlandırdığımız iftar çadırlarıyla da elhamdülillah milletimizi misafir ediyoruz. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Perre haber kanalına da özel teşekkür ediyorum çalışanlarına, görevlilerine. Bizi burada yalnız bırakmadıkları için bu hizmeti yayınlayarak İnsanların bu gibi hizmetlere daha sağduyulu, daha sıcak bakışlarını değiştiriyoruz. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Allah'a emanet. Adıyaman'dan hayırlı iftarlar.”

Kaynak : PHA