Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahramanmaraş Barosuna bağlı bazı avukatlar, vatandaşların da müdahil olmasıyla; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan avukatlar adına bir açıklama yapan Avukat Zeynep Kahveci, “İsrail’i suçluyoruz. İşgalci İsrail Apartheid rejimi her zeminde yargılanmalı, suçlular cezasız bırakılmamalıdır." dedi.

İşgalci İsrail, kurulduğu 1948 tarihinden beri Filistin’de baskı, işgal, işkence, tecrit, ölüm ve soykırımla anılıyor. Filistin topraklarını işgal etmek sureti ile bugüne kadar binlerce insanı öldüren İsrail, birçok insanı yaraladı, sakat bıraktı; mallarına zarar vererek evsiz bıraktı.



“İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz”

TCK 13. Madde gereğince Türk Mahkemeleri'nde yargılanması talep edilen İsrail Başbakanı Netenyahu ile ilgili suç duyurusu sonrası açıklama yapan Avukat Zeynep Kahveci, "İsrail bunun da ötesinde işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir ambargo ve kuşatma uygulamış, birkaç yılda bir gerçekleştirilen ve sistematik hale gelen bombardımanlarla özellikle Gazze halkına insani yardımların ulaşmasını engelleyerek büyük bir insanlık suçu işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Avukat Zeynep Kahveci, sözlerine; "İsrail Savunma Bakanı Gazze halkını insan gibi görmediklerini açıkça deklare etmiş ve yaptığı açıklamada “İnsansı hayvanlar ile savaşıyoruz” diyerek, Gazze halkı özelinde tüm Filistin halkına devlet olarak bakış açılarını açıkça ortaya koymuştur. Son Gazze saldırılarında yine hiçbir hedef gözetmeksizin okul, cami ve hastane gibi savaşta dahi mutlak surette korunması gereken insanların topluca bulundukları alanları bombalamak ve doğrudan sivilleri hedef almak suretiyle binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermiş, 40 günden fazla bir süredir Gazze halkını açlık ve sefalete mahkûm etmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 13. maddesi gereğince bu suçlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde de yargılama yapılması mümkün olup, bu çerçevede Kahramanmaraş ilinde bütün bu yaşanılanları dert edinen avukatlar olarak başta işgalci rejimin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan bütün yetkililer ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunduğumuzu ifade ederiz. Açık bir gerçektir ki Gazze’de yaşananlar dünyanın gözleri önünde işlenen apaçık bir soykırımdır ve insanlığa karşı suçtur.” şeklinde devam etti.

Kaynak : PHA