Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Torunoğlu mesajında, 2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına adım atarken duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geleceğe dair umut ve hedeflerin tazelenmesinin önemine vurgu yaptı.

Torunoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

'2025 yılını geride bırakıp 2026 yılına adım atarken, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi tazelemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yeni yıl, bir yandan geçmişin tecrübelerinden güç alıp diğer yandan yeni fırsatlara yelken açtığımız bir dönüm noktasıdır. Bu anlayışla, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizlerle birlikte büyümenin, gelişmenin ve şehrimize değer katmanın gururunu taşıyoruz.'

Başkan Torunoğlu, geçen yıl ATSO'nun hayata geçirdiği projelere de dikkat çekti:

'Geçtiğimiz yıl, üyelerimizin desteği ve iş birliğiyle Adıyaman Gastronomi Merkezi, ATSO Sosyal Girişimcilik Merkezi gibi projeleri hayata geçirerek ekonomik ve ticari alanda önemli ilerlemeler kaydettik. Hayata geçirdiğimiz projeler şehrimizin ekonomik potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sağladı. Bu süreçte, birlik ve dayanışma ruhu, bizi her zamankinden daha güçlü kıldı.'

Torunoğlu, '2026 yılı ise bizim için daha büyük hedefler belirlediğimiz bir yolculuğun başlangıcıdır. Yerel ve ulusal düzeyde işbirliği imkanlarını genişletmek, sanayi ve ticaret alanlarında sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Torunoğlu, 'Adıyaman'ın değerli iş insanlarına, girişimcilere ve emektar çalışanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin özverisi ve çalışkanlığı, şehrimizin geleceğini daha parlak kılmak için en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini diliyor; 2026 yılının hem bireysel hem de toplumsal açıdan başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sizlerle birlikte çalışmaya, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

