Şüphe üzerine yapılan incelemelerde, motosikletin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ancak şahısların çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Şahısların motosikletin sahibi konusunda çelişkili açıklamalarda bulunmaları üzerine motosikletin sahibi arandı. Sahibinin çalıntı motosikleti daha önce bildirmemesi dikkat çekerken, şahısların davacı olmaları ve karakola gelerek şikayette bulunacaklarını beyan etmeleri üzerine şüphelilerin yakalamaları yapıldı ve işlemleri sonrası Yeşilyurt Polis Merkezi'ne teslim edildiler.

H.B ve A.H isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanırken, motosiklet sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Kaynak : PHA