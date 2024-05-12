Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanamaya devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirdiği uygulamayla bir kez daha gönüllere dokundu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehrin en işlek arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki ağaçlara asılan “Bunu Annen İçin Aç” yazılı kartlar vatandaşların dikkatini çekti. Kartı açan vatandaşlar “Senden Güzeli Yok. Beni, şu an yanımda olmandan daha fazla mutlu edebilecek hiçbir şey yok. Dünyaya bir kez daha gelsem, anne olarak yine seni seçerdim. Annelerini cennete uğurlamış herkes için ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum Anne!” mesajıyla karşılaştı. Caddede annesiyle birlikte yürüyüş yapan çocuklar ise kartın içindeki mesajı anneleri için okudu. Ayrıca caddede kadınlara, üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in “Sevgi ve hürmetlerimi sunar, Anneler Günü’nüzü tebrik ederim” yazılı notunun olduğu çiçekler de hediye edildi. Kadınlar, nazik düşüncesi ve kadınlara verdiği değer için Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Kaynak : PHA