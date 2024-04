Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hayatlarını kaybeden Şehit İtfaiye Erleri Fahrican Yavaş ve Orçun Yaşar’ın isimleri de yeni açılan istasyonlara verilerek ölümsüzleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan itfaiye istasyonları, modern ekipman ve araçlar ile donatılmış, alanında uzman ve eğitimli personel ile Başkentte hizmet kalitesini artırıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Yenimahalle Çakırlar ve Gölbaşı İncek’te yapımı tamamlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan istasyonlar tam kapasite hizmet vermeye başladı. 2023 yılının Ekim ayında Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hayatlarını kaybeden itfaiye erlerinin isimleri, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi’ndeki İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar İtfaiye İstasyonu ve Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’ndeki Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş ismiyle bölgeye kazandırıldı. Nüfus yoğunluğunun bulunduğu mahallelere inşa edilen itfaiye istasyonları, yangın vakalarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek şekilde tasarlandı. Gelişen ve nüfusu artan bölgelerde itfaiye istasyonu yapma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, “Başkentimizde daha önce 46 itfaiye istasyonu ile hizmet vermekteydi. Ancak gelişen ve konut sayısı artan bölgelerde itfaiye istasyonu yapma ihtiyacı duyduk. Bunlardan birisi de İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar İtfaiye İstasyonu. Bölgede yaklaşık 6 mahalle var ve 71 bin nüfusu olduğu için acil ihtiyaç gerekiyordu ve güzel bir itfaiye istasyonu inşa ettik. Bölgeye hizmet etmek için araçlarımız ve personelimiz görevde” diye konuştu. Yenimahalle Çakırlar’da yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı bölgede hizmete açılan 48. itfaiye istasyon hakkında bilgiler veren Çeri, “48. istasyonumuza, Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş ismini verdik. İstasyonumuz 7 mahalleye hizmet veriyor ve yaklaşık 200 bin nüfuslu bir bölge” diye konuştu.

Şu an 48 itfaiye istasyonu ile hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yeni itfaiye istasyonunu daha Başkente kazandıracak. Yeni itfaiye istasyonlarını inşa etmeyi planlıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, “Ankara’nın çeşitli yerlerinde can ve mal güvenliği sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için yeni istasyonlar inşa etmeyi planlıyoruz. Yenimahalle Hurdacılar Sanayi sitesi, Natoyolu, Karapürçek, Karacaören ve Eryaman’da da nüfus yoğunluğu ve yerleşkeler fazla olduğu için oralara da itfaiye istasyonu yapmayı plandık ve en kısa sürede hizmete açacağız. Ayrıca Temelli İtfaiye İstasyonu’nda temelini attık yakın zamanda hizmete açılacak” dedi. Başkente yeni kazandırılan itfaiye istasyonları, yangın ve benzeri olaylara karşı etkin müdahale etme ve toplumun güvenliğinin, refahının sağlanmasında da kritik bir görev üstleniyor.

Başkentte can ve mal kaybının önüne geçmek için Ankara İtfaiyesi toplam bin 219 personel, 292 araç ve 48 itfaiye istasyonu ile hizmet veriyor. 3 vardiyalı çalışma sistemiyle Ankara İtfaiyesi personeli günlük itfaiye istasyonlarında 320 personel ile teyakkuzda bekliyor.

Kaynak : PHA