Yurdun çeşitli bölgelerinde düzenlenen GAP turları kapsamında Nemrut Dağı’na ilgi yoğundu.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, Nemrut Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler anı ölümsüzleştirdiler.

Adıyaman'da otellerin depremde yıkılması, hizmet veren iki üç otelin talepleri karşılayamaması gelen turistlerin çevre illerde konaklama yapmasına neden oldu.

Adıyaman’da zaruriyet arz eden otel açığının kapatılması için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

Haber: Şevket Bozkurt/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA