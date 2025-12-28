Türkiye’nin en çok satan ve beğeni/yorum skoru en yüksek kahve markalarından birisi olan Anisah Coffee, tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini analiz ederek ürün portföyünü geliştirmeye devam etmektedir. Anisah Coffee, klasik kahve lezzetini fonksiyonel bileşenlerle harmanladığı hindiba kahvesi odaklı yeni Fonksiyonel Kahveler serisini duyurdu.
Lif Kaynağı ve Dengeli İçerik: Anisah Prebiyotikli ve Kolajenli Hindiba Kahvesi
Serinin popüler ürünlerinden biri olan Hindiba Kahvesi, %72 oranında çözünebilir hindiba kökü tozu ve %25 çözünebilir kahve harmanından oluşmaktadır. Doğal vanilya aroması ile zenginleştirilen bu ürün, içeriğindeki bileşenler sayesinde tüketicilere farklı bir deneyim sunar.
Ürün ambalajında belirtilen fonksiyonel özellikler doğrultusunda; hindiba, yapısı gereği lif içeren bir bitkidir. Lif içeriğiyle tokluk hissini desteklemeye ve sindirim sisteminin dengelenmesine katkı sağlamayı hedefler. Dengeli beslenme programları ve aktif yaşam tarzı ile birlikte tüketilmesi önerilen bu ürün, günlük sıvı alımına lezzetli bir alternatif oluşturmaktadır.
Güzellik ve Bakım Rutinine Destek: Anisah Kolajenli Hindiba Kahvesi
Anisah Coffee'nin bir diğer yenilikçi ürünü olan Kolajenli Hindiba Kahvesi, kahve keyfini hidrolize kolajen ile birleştirmektedir. Formülünde %55 çözünebilir hindiba kökü tozu, %22 çözünebilir kahve ve %20 oranında hidrolize sığır kolajeni (Tip 1 ve Tip 3) bulunmaktadır.
Düzenli kullanımda cilt elastikiyetini artırmaya, saç ve tırnakların güçlenmesine, eklem ve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı olması amacıyla formüle edilmiştir. İlaç niteliği taşımayan bu ürün, günlük beslenme rutinine kolajen eklemek isteyen kullanıcılar için pratik bir seçenek olarak sunulmaktadır.
Anisah Kolajenli Hindiba Kahvesi İçindekiler ve Oranları
Güzellik ve sağlık rutinini desteklemek amacıyla formüle edilen Kolajenli Hindiba Kahvesi, piyasadaki standart kahvelerin aksine yüksek oranda aktif bileşen içerir. Ürünün formülasyonu şu şekildedir:
● %55 Çözünebilir Hindiba Kökü Tozu: Sindirim sistemini destekleyen baz bileşen.
● %20 Hidrolize Sığır Kolajeni: Cilt, saç ve eklem sağlığı için kritik olan Tip 1 ve Tip 3 formunda kolajen peptitleri.
● %22 Çözünebilir Kahve: Gerçek kahve deneyimi için ideal oran.
● %3 Doğal Vanilya Aroması: Şeker ilavesiz doğal tatlandırıcı aroma.
Anisah Prebiyotikli Hindiba Kahvesi İçerik Detayları
Yüksek lif kaynağı arayanlar için geliştirilen Hindiba Kahvesi, sade ve güçlü içeriğiyle öne çıkar. İçeriğinde şu bileşenler bulunur:
● %72 Çözünebilir Hindiba Kökü Tozu: Piyasadaki en yüksek hindiba oranlarından birine sahiptir. Güçlü bir prebiyotik lif kaynağıdır.
● %25 Çözünebilir Kahve: Kahve tadını baskılamadan hindiba ile dengeli bir uyum sunar.
● %3 Doğal Vanilya Aroması: İçimi yumuşatan doğal aroma verici.
Anisah Coffee Hindiba Kahveleri Özellikleri
|
Özellik / Bileşen
|
Kolajenli Hindiba Kahvesi
|
Prebiyotikli Hindiba Kahvesi
|
Hindiba Oranı
|
%55 (Hindiba Kökü Tozu)
|
%72 (Hindiba Kökü Tozu)
|
Kahve Oranı
|
%22 Çözünebilir Kahve
|
%25 Çözünebilir Kahve
|
Özel Bileşen
|
%20 Hidrolize Kolajen (Tip 1-3)
|
Yüksek Lif (Prebiyotik)
|
Protein Miktarı
|
20,1g (Kolajen kaynaklı yüksek protein)
|
4,9g
|
Lif (Fibre) Miktarı
|
31,64g
|
33,6g
|
Enerji (kcal)
|
295 kcal
|
300 kcal
|
Yağ ve Şeker
|
0g Yağ / İlave Şeker Yok
|
0g Yağ / İlave Şeker Yok
|
Ana Fonksiyon
|
Cilt, Saç, Tırnak ve Eklem Desteği
|
Tokluk Hissi ve Sindirim Kontrolü Desteği