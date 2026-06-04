Alsan açıklamasında, Adıyaman'da halen 24 konteyner kentte yaklaşık 30 bin kişinin yaşamını sürdürdüğünü belirterek, 30 Haziran 2026 tarihinde konteyner kentlerin boşaltılacağı yönündeki açıklamaların vatandaşlar arasında endişeye neden olduğunu ifade etti.

'Konut teslim tarihleri açıklanmalı'

Sosyal konut kurasında hak sahibi olan vatandaşların teslim sürecine ilişkin belirsizlik yaşadığını dile getiren Alsan, kura çekimi yapılan yaklaşık 5 bin sosyal konutun teslim tarihinin kamuoyuna net şekilde açıklanması gerektiğini söyledi.

Bu konutların önemli bir bölümünün halen konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ait olduğunu belirten Alsan, 'Kuraları çekilen yaklaşık 5 bin sosyal konutun teslim tarihi hâlâ net değildir. Üstelik bu konutların yaklaşık 3 bini bugün konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza aittir' dedi.

'30 Haziran sonrası süreç açıklanmalı'

Konteyner kentlerde yaşayan hak sahiplerinin geleceğine ilişkin sorular bulunduğunu ifade eden Alsan, yetkililerin sürece ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapması gerektiğini belirtti.

Alsan, 'Evleri henüz teslim edilmemiş bu insanlar 30 Haziran'dan sonra nereye gidecektir?' diye sorarak, konut teslimleri tamamlanmadan konteyner kentlerin boşaltılması durumunda ortaya çıkabilecek barınma sorununa dikkat çekti.

'Mağduriyet oluşmamalı'

Ekonomik şartlar ve kira bedellerinin vatandaşlar üzerindeki yüküne değinen Alsan, geçici süreliğine kiralık konut bulunmasının birçok aile açısından zor olacağını savundu.

Depremzedelerin yeni bir mağduriyet yaşamaması gerektiğini ifade eden Alsan, sosyal konutların teslim edilebilecek durumda olması halinde sürecin hızlandırılmasını, teslimlerin mümkün olmaması halinde ise konteyner kentlerin boşaltılma süresinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

'Kalıcı çözüm çağrısı'

Devletin temel görevinin vatandaşların mağduriyetlerini gidermek olduğunu belirten Alsan, depremzedelerin geçici değil kalıcı çözümler beklediğini kaydetti.

Alsan, 'Adıyamanlı hemşehrilerimiz geçici çözümlerle değil, kalıcı ve insani çözümlerle desteklenmeyi hak etmektedir. İnsanlarımızın tek beklentisi; kendilerine verilen konutların teslim edilmesi ve yeni hayatlarına güven içinde başlayabilmeleridir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE