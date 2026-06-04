AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt ve İshak Şan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Adıyaman genelindeki su ve sulama yatırımlarını masaya yatırdı.

Toplantıda, Adıyaman'ın tarımsal üretim kapasitesini artırmaya, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamaya ve içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin mevcut durumu ele alındı.

56,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PROGRAMI DEĞERLENDİRİLDİ

DSİ tarafından yürütülen yatırımların güncel maliyetinin 56,3 milyar liraya ulaştığı belirtilen toplantıda, il genelinde yapımı ve planlaması devam eden 3 baraj, 1 derivasyon tesisi, 5 sulama tesisi ve 2 ana iletim hattı projesi değerlendirildi.

STRATEJİK PROJELERİN SON DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda Koçali Barajı ve Sulaması, Çat Barajı, Çetintepe Barajı, Gömükan Projesi, Besni Keysun Sulaması, Besni Kızılin Sulaması, Aksu Regülatörü, Kapıdere-Hamzalar Regülatörü ile Kahta Büyükçay Barajı ve Sulaması projelerinin mevcut durumu ve yapım süreçleri ele alındı.

Ayrıca arazi toplulaştırma çalışmaları, deprem sonrası hasar gören DSİ tesislerinin onarımı ve taşkın koruma projeleri de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

ATATÜRK BARAJI'NDAN SULAMA VE İÇME SUYU PROJELERİ

Toplantıda, Atatürk Barajı'ndan sağlanacak suyun pompaj sistemleri aracılığıyla tarımsal üretime kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sulama imkânı bulunmayan veya yetersiz olan bölgelerde uygulanması planlanan pompaj sulama sistemleri ile bu sistemlerin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerji santrali projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

MÜLK KÖYÜ 100. YIL GÖLETİ GÜNDEMDEYDİ

Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyü'nde bulunan 100. Yıl Göleti'nin rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar da toplantıda değerlendirildi. Göletin temizlenmesi, ıslah edilmesi ve yeniden verimli şekilde kullanılmasına yönelik teknik çalışmaların yanı sıra bölge çiftçilerinin talepleri de DSİ yetkililerine iletildi.

KURT: 'PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Toplantının ardından açıklamada bulunan Resul Kurt, Adıyaman'ın tarımsal üretim kapasitesini artıracak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak projeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Kurt, 'Adıyaman'ımızın tarımsal üretim kapasitesini artıracak, çiftçimizin gelirini yükseltecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sağlayacak tüm projeleri yakından takip ediyoruz. DSİ Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirdiğimiz toplantıda barajlarımızı, sulama projelerimizi, içme suyu yatırımlarımızı ve taşkın koruma çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. 56,3 milyar liralık yatırım büyüklüğüne ulaşan projelerin hızla tamamlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimiz açısından hayati öneme sahip Koçali Barajı başta olmak üzere tüm projelerin yakından takipçisiyiz. Adıyaman'ın bir damla suyunun dahi heba edilmemesi, su kaynaklarımızın üretime kazandırılması ve çiftçimizin hizmetine sunulması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Su; tarımın, kalkınmanın ve geleceğimizin teminatıdır. Bu anlayışla Adıyaman'ımızın her damla suyuna sahip çıkmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

ŞAN: 'SU YATIRIMLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ'

İshak Şan ise Adıyaman'ın geleceği açısından önem taşıyan projelerin her aşamasını takip ettiklerini belirterek, tarımsal üretimi güçlendirecek yatırımların hızlandırılması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Toplantı, Adıyaman'da devam eden yatırımların mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların planlanmasının ardından sona erdi. DSİ yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'ın su, sulama ve içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE