Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette, esnaf ve sanatkarların sorunları, oda çalışmaları ve meslek kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

'Oda ziyaretlerimizi sürdürüyoruz'

Ziyarette konuşan AESOB Başkanı Ziya Duranay, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilen birlik seçimlerinin ardından Adıyaman merkez ve ilçelerdeki oda ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üye sayısı bakımından Adıyaman'ın en büyük odalarından biri olduğunu ifade eden Duranay, oda yöneticilerinden esnafın talep ve beklentileri hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Duranay, '3 Mayıs'ta gerçekleştirilen birlik seçimi sonrası Adıyaman merkez ve ilçelerimizdeki oda ziyaretleri kapsamında bugün Kahta'dayız. Malumunuz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye sayısı bakımından Adıyaman'daki en büyük odamızdır. Birlik başkanı olarak Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Tahsin Çatan'dan odamızın sorun ve sıkıntılarını dinledik' dedi.

'Tüm odalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz'

Birlik olarak esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Duranay, 'Birlik başkanlığı olarak her zaman tüm odalarımızın yanında olup, sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Duranay ayrıca, misafirperverliğinden dolayı Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan'a teşekkür etti.

'Çatan'dan teşekkür'

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan ise AESOB Başkanı Ziya Duranay ve Adıyaman Yemeniciler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Rıfat Arık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik istişarelerin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE