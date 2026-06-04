Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, havaların ısınmasıyla ekili alanların kurumaya başladığını belirterek ilçedeki çiftçileri muhtemel yangınlara karşı uyardı.

Gaziantep Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda hububat ekili alanların kurumaya başladığını belirterek hasat dönemine kısa süre kala çıkabilecek muhtemel yangınlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Hasan Altun, 'Araban Ovası'nda hububat ekili alanların kurumaya başlamadı. Buğday ve arpa ekili alanlardaki hasat sezonunun başlamasına kısa süre kala kurumuş ekinlerin, anızların ve otların tutuşması büyük bir risk oluşturuyor. Hasat makinesi biçerdöver kıvılcımları, yanıcı sigara izmaritleri, kırık camlar veya kontrolsüz ateşler anında felakete yol açabilir. Ekin yangınları, hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ve üretici çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin biran yanıp kül olması demektir. Bölgemizde yaşayan ve araçlarıyla Araban Ovası'nın hasada hazır bölgelerinde araçlarıyla seyahat anında geçiş yapan tüm sürücü ve yolcu vatandaşlardan özellikle sigara izmaritleri konusunda dikkatli olmalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.