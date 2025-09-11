Adıyaman’da son günlerde yaşanan tuhaf bir durum var.

Kendini analist olarak tanıtan Ali Osman Karadağ, şehrin en önemli mesleki birliklerinden biri olan Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti’ne anlamsız ve seviyesiz bir saldırı başlattı.

Şimdi soruyorum:

Bir kentin medya camiasının ortak çatısına bu kadar hoyratça saldırmak hangi aklın ürünüdür?

Gazetecilerin birlik olma çabası, neden bazı kişileri rahatsız ediyor?

Hele hele bilgi sahibi olmadan, sadece laf olsun diye yapılan bu çıkışların Adıyaman’a ne faydası var?



Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti, kentin sesi olma iddiasında bir çatı kuruluşudur. İyi yapılır, eksik yapılır, bu tartışılır. Ama yapılması gereken şey, yapıcı eleştiridir. Saldırı değil!

Ali Osman Karadağ’ın bu şuursuz tavrı aslında bir basitlik göstergesidir. Çünkü eleştiri dediğiniz şey, bilgiyle ve delille yapılır. Yoksa ortaya sadece boş bir gürültü çıkar.

Bugün basın camiası yarın kentin diğer dinamikleri aynı akılla hedef alınırsa, Adıyaman’da ne birlik kalır ne dayanışma…

Gazeteciler halkın haber alma hakkı için çalışıyor. Karadağ’ın yaptığı ise sadece kendi adını gündemde tutma gayretinden ibaret.

Basını hedef almak, gerçeği hedef almaktır.

Ve unutmayalım ki, gerçekler bir gün mutlaka konuşur!