Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar’ı ilk kez, kentin tanıtımı için çekimleri yapılan “Mezomort” adlı dizinin setinde tanıma fırsatım olmuştu. O dönem Samsat’ta Nüfus Müdürü olarak görev yapıyordum. Çuhadar, ailesiyle birlikte seti ziyaret etmiş, bizzat çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak istemişti.

O gün gördüm ki; hem kendisi hem de ailesi son derece mütevazı, halkın içinden biri… Öyle ki; Adıyamanlıların gönlünde ayrı bir yer edinmiş, halkın sevgisini kazanmıştı.

Ancak ne yazık ki; 6 Şubat depremi sonrasında, enkazın acısı ve yıkımın ortasında siyasi hesaplarla, türlü yalan ve iftiralarla hedef haline getirildi. Adıyaman’ın kaderine gönül vermiş, halkıyla bütünleşmiş bir vali, maalesef “siyasi şeytanların” kurduğu iftira çarkının kurbanı oldu.

Bugün hâlâ, aynı dedikodu ve iftiraların alttan alta sürdürüldüğünü görmek insanı üzüyor. Oysa ki Adıyaman, zor günlerinde yanında olanları unutmamalı, halkın gönlünde taht kurmuş isimlere vefasını göstermelidir.